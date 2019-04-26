2019-04-26T17:01:03+03:00
Общество

В День Победы центр Брянска украсят 74 огромные гвоздики

Ростовые цветы установят на проспекте Ленина
Елена РАКОВА
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Огромные гвоздики установят на проспекте Ленина.Огромные гвоздики установят на проспекте Ленина.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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9 мая, центр Брянска украсят 74 ростовые гвоздики - по количеству лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Цветы делают в рамках акции "Гвоздика Победы" в Центре внешкольной работы. Они украсят проспект Ленина от площади Ленина до площади Партизан.

- Помогать мастерить цветы сюда приезжают добровольцы, - рассказала заместитель начальника отдела культуры, молодежной политики и спорта Советской районной администрации Елена Третьякова. - За поддержкой мы обратились в учреждения культуры. Также помощь нам оказали молодежные организации. Активное участие принимают библиотекари и представители детской художественной школы.

Огромные гвоздики - высотой два метра, ширина бутона - один метр - сделаны из алого и зеленого изолона - гибкого пластика. Все детали будущего цветка склеивают при помощи строительного фена.

Установят "Гвоздики Победы" накануне 9 мая. Советская районная администрация заранее обращается к жителям и гостям города с просьбой бережно относиться к новым инсталляциям.

Праздничные гвоздики помогают делать волонтеры. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Праздничные гвоздики помогают делать волонтеры.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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ИСТОЧНИК KP.RU

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