В День Победы центр Брянска украсят 74 огромные гвоздики

СЕГОДНЯ 16:58 2019-04-26T17:01:03+03:00

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9 мая, центр Брянска украсят 74 ростовые гвоздики - по количеству лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Цветы делают в рамках акции "Гвоздика Победы" в Центре внешкольной работы. Они украсят проспект Ленина от площади Ленина до площади Партизан.

- Помогать мастерить цветы сюда приезжают добровольцы, - рассказала заместитель начальника отдела культуры, молодежной политики и спорта Советской районной администрации Елена Третьякова. - За поддержкой мы обратились в учреждения культуры. Также помощь нам оказали молодежные организации. Активное участие принимают библиотекари и представители детской художественной школы.

Огромные гвоздики - высотой два метра, ширина бутона - один метр - сделаны из алого и зеленого изолона - гибкого пластика. Все детали будущего цветка склеивают при помощи строительного фена.

Установят "Гвоздики Победы" накануне 9 мая. Советская районная администрация заранее обращается к жителям и гостям города с просьбой бережно относиться к новым инсталляциям.

Праздничные гвоздики помогают делать волонтеры.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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ИСТОЧНИК KP.RU