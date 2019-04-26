В Брянске прошел митинг, посвященный годовщине чернобыльской аварии

СЕГОДНЯ 15:27 2019-04-26T15:27:14+03:00

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В Брянске в пятницу, 26 апреля, прошел памятный митинг, посвященный 33-летней годовщине аварии на Чернобыльской атомной станции. Он состоялся у памятника жертвам аварии на улице Дуки. К мемориалу пришли ликвидаторы, областные и городские власти, школьники, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Со дня трагедии прошло ровно 33 года. За это время из жизни ушло 2,5 тысячи ликвидаторов из Брянской области.

- В составе оперативной группы я вылетел на ликвидацию последствий аварии, - вспоминает участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС Геннадий Халецкий. - На вертолете МИ-8 мы подлетали к реактору и сбрасывали песок для уменьшения мощности излучения. Даже измерительные приборы сбрасывали свои показания - настолько велик был уровень радиации.

В конце митинга собравшиеся возложили цветы к подножию памятника. Танцевальный ансамбль исполнил хореографическую композицию. Школьники выпустили в небо белые шары в виде птиц.

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ИСТОЧНИК KP.RU