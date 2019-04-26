2019-04-26T14:44:41+03:00
Общество

Брянский театр моды показал коллекцию в рамках 41-го Московского международного фестиваля

Свои работы представили финалисты конкурса молодых дизайнеров «Русский Силуэт»
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Дворцы детского и юношеского творчества имени Гагарина.Фото: пресс-служба Дворцы детского и юношеского творчества имени Гагарина.
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Брянский театр моды «Образ» показал коллекцию одежды с испанскими мотивами «Фрида». Модный вечер прошел 22 апреля в Галерее искусств Зураба Церетели в Москве. Он состоялся в рамках 41-го Московского международного кинофестиваля, сообщают в пресс-службе Дворца детского и юношеского творчества имени Юрия Гагарина. Свои работы представили финалисты конкурса молодых дизайнеров «Русский Силуэт», среди которых оказались и брянцы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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