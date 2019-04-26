В Брянской области за сутки нашли 16 беглецов от суда и следствия

СЕГОДНЯ 14:30 2019-04-26T14:30:21+03:00

Полицейские провели на Брянщине две спецоперации. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

Двое из них находились в межгосударственном розыске

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За сутки в Брянской области нашли 16 беглецов от суда и следствия. Двое из них находились в межгосударственном розыске, десять – в федеральном. Также нашли семь без вести пропавших граждан. Таковы итоги операций "Розыск" .

- Также в регионе прошла операция "Арсенал", - рассказывают в пресс-службе УМВД РФ по Брянской области. - Сотрудники полиции выявили 35 фактов незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. По 7 фактам возбуждены уголовные дела. Еще по 11 – назначено проведение соответствующих экспертиз, оформлено семь фактов добровольной выдачи гражданами оружия, находящегося в незаконном обороте, а также 10 фактов обнаружения оружия и боеприпасов.

За время проведения акции у брянцев изъяли 20 единиц оружия, не состоящего на учете, 8 единиц оружия в связи с нарушениями правил его регистрации и хранения и 680 единиц боеприпасов, 460 граммов взрывчатых веществ, 18 единиц взрывоопасных предметов.

Кроме того, стражи порядка составили 10 административных протоколов за нарушение правил регистрации и хранения оружия и нашли двух жителей региона, которые занимались незаконными раскопками.

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ИСТОЧНИК KP.RU