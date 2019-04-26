В Брянске ищут родителей для пятимесячного Василия и двухлетней Анастасии

СЕГОДНЯ 13:24 2019-04-26T13:24:54+03:00

Брат и сестра остались без попечения родителей

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В Брянске без попечения родителей остались двое малышей - пятимесячный Василий и двухлетняя Анастасия. Единственный родитель брата и сестры - мать - заключена под стражу, отца у детей по документам нет, сообщают в Брянской городской администрации.

Настя - спокойная, ласковая девочка, с удовольствием идет на контакт со взрослыми и детьми. В общении всегда доброжелательна, любит слушать сказки, играть с куклами.

Вася откликается на общение с ним знакомого взрослого: улыбается, смеется, следит за мимикой лица взрослого, развит в соответствии с возрастом.

Брянцы желающие взять на воспитание в семью малышей могут обратиться в группу опеки и попечительства комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации по адресу: Брянск, переулок Волгоградский, 1, телефон: 8 (4832) 26-46-11.

Василий и Анастасия остались без попечения родителей.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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ИСТОЧНИК KP.RU