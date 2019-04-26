Международный день танца в Брянске отметят фестивалем
Во вторник, 30 апреля, во всем мире отмечают день танца. Брянск тоже присоединится к празднику. В этот день в городе пройдет большой фестиваль хореографического искусства «Волшебный мир танца». Он начнется в концертном зале детской школы искусств №1 имени Татьяны Николаевой.
- Фестиваль состоится уже в седьмой раз, - рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации. - Его участниками станут: образцовый ансамбль танца «Лукоморье» и ансамбль танца «Рапсодия», образцовый ансамбль танца «Акварель», образцовый ансамбль эстрадного танца «Каприз», образцовый ансамбль танца «Белые Берега» и образцовый ансамбль танца «Россияне».
Вход на фестиваль свободный. (0+)
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ИСТОЧНИК KP.RU