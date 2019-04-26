ЛДПР позвала брянцев вместе встретить Первомай

СЕГОДНЯ 12:22 2019-04-26T12:22:16+03:00

Всех, кто придет на митинг, ожидают необычные подарки – наборы садовода-огородника.

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В Международный день солидарности трудящихся на площади Октябрьской революции в Брянске, перед цирком, состоится праздничный весенний митинг, посвященный Первомаю. Брянское региональное отделение ЛДПР приглашает всех жителей города вместе встретить праздник мира, весны и труда! Заряжайтесь бодростью, оптимизмом, решимостью идти вперед и жить лучше, чем вчера. ЛДПР напоминает, что май – месяц надежд на хорошее будущее. Все еще впереди!

Всех, кто придет на митинг, ожидают необычные подарки – наборы садовода-огородника.

ЛДПР всегда встречает сторонников, единомышленников и гостей с большим радушием. 1 Мая мероприятие начнется в 13 часов. Встречай Первомай с ЛДПР!

ИСТОЧНИК KP.RU