ЛДПР позвала брянцев вместе встретить Первомай
В Международный день солидарности трудящихся на площади Октябрьской революции в Брянске, перед цирком, состоится праздничный весенний митинг, посвященный Первомаю. Брянское региональное отделение ЛДПР приглашает всех жителей города вместе встретить праздник мира, весны и труда! Заряжайтесь бодростью, оптимизмом, решимостью идти вперед и жить лучше, чем вчера. ЛДПР напоминает, что май – месяц надежд на хорошее будущее. Все еще впереди!
Всех, кто придет на митинг, ожидают необычные подарки – наборы садовода-огородника.
ЛДПР всегда встречает сторонников, единомышленников и гостей с большим радушием. 1 Мая мероприятие начнется в 13 часов. Встречай Первомай с ЛДПР!
ИСТОЧНИК KP.RU