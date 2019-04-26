Капитально отремонтируют Литейный мост в Брянске

СЕГОДНЯ 12:14 2019-04-26T12:14:34+03:00

Ремонт Литейного моста может начаться уже в этом году. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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В Брянске приведут в порядок Литейный мост через Десну. Эта переправа не знала капитального ремонта несколько десятков лет. В региональном правительстве прорабатывают два варианта обновления сооружения: капитальный ремонт и возведение рядом нового моста.

- Здесь интенсивное движение, хотя пробок пока нет, но с учетом, что город растет и развивается лет через 10 мы можем их получить, - сказал во время осмотра Литейного моста губернатор Александр Богомаз. - Поэтому сейчас сделаем все расчеты и примем решение. Возможно, будем строить здесь новый мост, после чего капитально отремонтируем существующий, это позволит разгрузить транспортные потоки.

Но работы начнут не раньше, чем сдадут вторую очередь Первомайского моста. На одновременный ремонт двух переправ в казне нет денег.

-По Литейному мосту у нас уже были планы, - сказал губернатор. - Когда мы начинали реконструкцию Первомайского моста, то понимали, что он в худшем состоянии, чем Литейный, и приняли решение сначала завершить вторую очередь Первомайского. В прошлом году он вообще провалился. Литейный мост тоже требует внимания. После сдачи Первомайского моста, которая планируется 5 июля, мы приступим к Литейному мосту.

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ИСТОЧНИК KP.RU