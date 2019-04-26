Брянец-рецидивист получил 10 лет колонии за убийство
45-летнего жителя села Курчичи, что в Мглинском районе, осудили за убийство. Мужчина получил 10 лет колонии особого режима.
- В суде установили, что вечером 22 октября прошлого года пьяный брянец пришел в гости к 47-летнему односельчанину, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. – Они поссорились. Гость схватил нож и ударил хозяина дома в шею. Травмы оказались смертельными.
Через некоторое время преступник позвонил в полицию и рассказал, что убил человека.
Раньше мужчина уже был судим за убийство. Он вышел из колонии в феврале 2017 года.
Рецидив преступления и состояние алкогольного опьянения суд расценил как отягчающие вину обстоятельства.
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ИСТОЧНИК KP.RU