В ДТП с маршруткой в Брянске сломала нос 19-летняя пассажирка

СЕГОДНЯ 10:49 2019-04-26T10:49:50+03:00

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В ДТП с маршрутным такси в центре Брянска пострадали два человека. Появились подробности автоаварии, которая случилась около половины девятого вечера в четверг, 25 апреля, на перекрестке улицы Горького и проспекта Ленина.

49-летняя женщина за рулем минивэна «Фольксваген» поворачивала налево на улицу Горького и не уступила дорогу маршрутке «Фиат Дукато», которая ехала прямо. Машины столкнулись.

19-летняя пассажирка маршрутного такси сломала нос, сообщают в УГИБДД по Брянской области. Девушку госпитализировали. 44-летний водитель «Фиата» ушиб грудную клетку. Мужчину отпустили домой с назначением лечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU