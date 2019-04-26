В Брянске водитель УАЗа сбил 10-летнего велосипедиста

СЕГОДНЯ 10:36 2019-04-26T10:36:32+03:00

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В Фокинском районе Брянска водитель УАЗ-315195 сбил 10-летнего мальчика на велосипеде. Дорожно-транспортное происшествие случилось около шести часов вечера в четверг, 25 апреля, на улице Запорожской, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Юный велосипедист ехал по улице Белорусской со стороны проспекта Московского в сторону выезда из города. Он собирался повернуть налево, но столкнулся с машиной. За рулем УАЗа был 52-летний водитель.

Мальчик поранил висок и сломал бедро. Пострадавшего школьника госпитализировали.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU