В Брянске бухгалтеры госучреждения похитили 1,3 миллиона рублей из бюджета

СЕГОДНЯ 10:02 2019-04-26T10:02:19+03:00

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В Брянске два работника бухгалтерии образовательного учреждения в сфере искусств похитили из бюджета больше 1,3 миллиона рублей. Деньги сотрудники похищали, предоставляя фиктивные документы для перечисления зарплаты.

Полицейские завели уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием своего служебного положения», сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. Советский районный суд признал обвиняемых виновными и назначил условное наказание: полтора года лишения свободы с испытательным сроком 2,5 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU