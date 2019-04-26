Работникам брянской больницы не заплатили в двойном размере за работу в выходные и праздничные дни

СЕГОДНЯ 09:54 2019-04-26T09:54:56+03:00

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Работникам Выгоничской центральной районной больницы не заплатили в двойном размере за работу в выходные и праздничные дни. Проверку провела прокуратура. Оказалось, что в январе 2018-го и январе 2019 года на праздники к работе привлекли 44 сотрудника. Но они не получили в срок оплату в двойной размере. А это нарушает требования Трудового кодекса, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

На главврача больницы завели административное дело за невыплату зарплаты в установленный срок. Ему внесли представление. Сейчас задолженность погасили.

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ИСТОЧНИК KP.RU