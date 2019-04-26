2019-04-26T09:43:50+03:00
Общество

В Сельцо судебный пристав оставил пенсионерку без средств к существованию

Местная жительница обратилась в прокуратуру
Марина АНТОНОВА
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Пристав установил необоснованно высокий размер удержаний из пенсии.Пристав установил необоснованно высокий размер удержаний из пенсии.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В брянском городе Сельцо судебный пристав оставил пенсионерку без средств к существованию. Женщине пришлось обратиться в прокуратуру.

Пенсионерка задолжала 58 тысяч 700 рублей. Исполнительное производство о взыскании задолженности находилось у приставов. Единственным доходом должника является пенсия, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В августе 2016 года вынесли постановление, по которому с пенсии женщины удерживали 50 процентов. На жизнь у пенсионерки оставалось 5 тысяч 700 рублей. А это ниже прожиточного уровня, установленного для этой категории граждан. Кстати, на данный момент он равен примерно 8 тысячам рублей.

В прокуратуре считают, что судебный пристав установил необоснованно высокий размер удержаний из пенсии. Поэтому руководителю УФССП по Брянской области внесли представление. Сейчас его рассматривают.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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