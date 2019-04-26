2019-04-26T09:30:34+03:00
Общество

В Брянском районе оштрафовали управляющую компанию за долги жильцов за электроэнергию

Фирма должна заплатить 125 тысяч рублей
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Управляющую компанию привлекли к административной ответственности.Управляющую компанию привлекли к административной ответственности.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В Брянском районе управляющую компанию оштрафовали из-за долгов жильцов за электроэнергию. Прокуратура провела проверку. Оказалось, что между фирмой, обслуживающей многоквартирные дома, и энергетиками заключены договоры. Собственники помещений в многоквартирном доме платят за свет нерегулярно. Поэтому образовался долг в 770 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Управляющая компания ничего не делала, чтобы взыскать долг. А это является нарушением лицензионных требований.

Фирму привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 125 тысяч рублей. Директор уволил двух сотрудников, которые не исполняли свои обязанности.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянске ищут родителей для пятимесячного Василия и двухлетней Анастасии
Международный день танца в Брянске отметят фестивалем
ЛДПР позвала брянцев вместе встретить Первомай
Капитально отремонтируют Литейный мост в Брянске
Брянец-рецидивист получил 10 лет колонии за убийство
В ДТП с маршруткой в Брянске сломала нос 19-летняя пассажирка
В Брянске водитель УАЗа сбил 10-летнего велосипедиста
В Брянске бухгалтеры госучреждения похитили 1,3 миллиона рублей из бюджета
Работникам брянской больницы не заплатили в двойном размере за работу в выходные и праздничные дни
В Сельцо судебный пристав оставил пенсионерку без средств к существованию
Трансмашхолдинг получил право серийного выпуска магистрального тепловоза 2ТЭ25КМ
В Брянске столкнулись маршрутное такси и минивэн
В Брянске потушили условный пожар в ТЦ «Мегастрой»
В Брянском районе двое наркоманов остались без водительских прав
На Пасху в Брянске ограничат парковку возле кладбищ
В Навле появился свой «адрес справедливости»
На Первомайском мосту в Брянске уложили последнюю балку
В Брянске пустят дополнительные троллейбусы на Пасху
В Брянске 26 апреля ограничат движение и парковку на улице 3-го Июля
В Володарском районе Брянска возле гидропарка предложили построить школу
В Брянске четверых человек осудили за хищение дизельного топлива на 31 миллион рублей
В Брянске отменили автобусный маршрут №203
Трех брянцев оштрафовали на 400 тысяч рублей за незаконную продажу табака
В Выгоничах потребовали убрать девять рекламных конструкций
В Брянске во время пожара в частном доме пострадал 63-летний пенсионер
В Злынке молодая мать обругала матом полицейских у кафе
Прокурор попросил 6,5 лет колонии для полицейского, который подставил невиновного брянца
В брянских лесах приведут в порядок воинские захоронения