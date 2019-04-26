В Брянском районе оштрафовали управляющую компанию за долги жильцов за электроэнергию

СЕГОДНЯ 09:30 2019-04-26T09:30:34+03:00

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В Брянском районе управляющую компанию оштрафовали из-за долгов жильцов за электроэнергию. Прокуратура провела проверку. Оказалось, что между фирмой, обслуживающей многоквартирные дома, и энергетиками заключены договоры. Собственники помещений в многоквартирном доме платят за свет нерегулярно. Поэтому образовался долг в 770 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Управляющая компания ничего не делала, чтобы взыскать долг. А это является нарушением лицензионных требований.

Фирму привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 125 тысяч рублей. Директор уволил двух сотрудников, которые не исполняли свои обязанности.

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ИСТОЧНИК KP.RU