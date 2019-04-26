В Брянске столкнулись маршрутное такси и минивэн

СЕГОДНЯ 09:12 2019-04-26T09:12:51+03:00

Автоавария случилась на перекрестке проспекта Ленина и улицы Горького

Изменить размер текста: A A

В Советском районе Брянска столкнулись маршрутное такси и минивэн «Фольксваген». Автоавария случилась на перекрестке проспекта Ленина и улицы Горького вечером в четверг, 25 апреля. Фотографии с места происшествия опубликовали пользователи в соцсетях.

По фото видно, что машины получили повреждения. О пострадавших не сообщают. Столкнувшиеся автомобили перегородили проезжую часть.

Официальной информации об аварии от ОГИБДД по городу Брянску не поступало.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU