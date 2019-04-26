В Брянске столкнулись маршрутное такси и минивэн
Автоавария случилась на перекрестке проспекта Ленина и улицы Горького
Фото: vk.com, Андрей Шумидуб.
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В Советском районе Брянска столкнулись маршрутное такси и минивэн «Фольксваген». Автоавария случилась на перекрестке проспекта Ленина и улицы Горького вечером в четверг, 25 апреля. Фотографии с места происшествия опубликовали пользователи в соцсетях.
По фото видно, что машины получили повреждения. О пострадавших не сообщают. Столкнувшиеся автомобили перегородили проезжую часть.
Официальной информации об аварии от ОГИБДД по городу Брянску не поступало.
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ИСТОЧНИК KP.RU