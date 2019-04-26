2019-04-26T08:58:51+03:00
Общество

В Брянске потушили условный пожар в ТЦ «Мегастрой»

Учения прошли 25 апреля
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
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В Брянске в четверг, 25 апреля, потушили условный пожар в ТЦ «Мегастрой» в Фокинском районе. На проспекте Московском прошли плановые учения, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

По легенде учений, пожар случился из-за замыкания электропроводки. Возгорание произошло в торговом зале. Сработала автоматическая пожарная сигнализация и системы оповещения. Здание торгового центра оборудовано системой дымоудаления.

На место условного ЧП приехали пожарные. Они провели разведку, расстановку сил и средств. Для учений использовали современные образцы пожарной техники.

Затем в здание вошли звенья газодымозащитной службы. Пожарные эвакуировали «пострадавших» и передали их медикам. В то же время пожарный автомобиль установили на гидрант. Условный пожар потушили быстро.

В учениях участвовали 85 человек личного состава и 16 единиц техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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