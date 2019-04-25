В Брянском районе двое наркоманов остались без водительских прав
Такое решение принял суд
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По суду у двух жителей Брянского района отобрали водительские права.
Оказалась, что они состояли на учете у врача-нарколога.
- По закону наличие у гражданина заболевания «наркомания» является препятствием для управления транспортом, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Поэтому представитель ведомства обратился в суд с исками, в которых потребовал изъять водительские удостоверения.
Суд встал на сторону правоохранителей.
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ИСТОЧНИК KP.RU