На Пасху в Брянске ограничат парковку возле кладбищ
В Брянске на Пасху 28 апреля запретят парковку возле городских кладбищ. Оставить машину не получится и улице Красноармейской от проспекта Станке Димитрова до улицы Крахмалева. Ограничение будет действовать в этот день с 7.00 до 18.00.
Исключение сделают для общественного транспорта и автомобилей оперативных служб, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.
Напомним перечень кладбищ, расположенных в Брянске:
Бежицкий район:
— Кладбище центральное (ул. Почтовая);
— Кладбище (ул. Бежицкая — Городище);
— Кладбище (ул. Делегатская — Бежичи);
— Кладбище (пос. Радица-Крыловка);
— Кладбище (пос. Антоновка).
Советский район:
— Кладбище центральное (ул. Красноармейская).
Володарский район:
— Кладбище (пос. Большое Полпино);
— Кладбище (ул. Профсоюзная);
— Кладбище (ул. Абашева);
— Кладбище (пос. Снежка);
— Кладбище (пос. Осиновая горка).
Фокинский район:
— Кладбище (пос. Белые Берега);
— Кладбище (ул. Чехова);
— Кладбище «Ковшовское» (ул. Волочаевская);
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ИСТОЧНИК KP.RU