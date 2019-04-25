2019-04-25T18:21:32+03:00
Общество

На Пасху в Брянске ограничат парковку возле кладбищ

Оставить машину не получится и на участке от проспекта Станке Димитрова до улицы Крахмалева
Мария Дедкова
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Исключение сделают для общественного транспорта и автомобилей оперативных служб.Исключение сделают для общественного транспорта и автомобилей оперативных служб.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Брянске на Пасху 28 апреля запретят парковку возле городских кладбищ. Оставить машину не получится и улице Красноармейской от проспекта Станке Димитрова до улицы Крахмалева. Ограничение будет действовать в этот день с 7.00 до 18.00.

Исключение сделают для общественного транспорта и автомобилей оперативных служб, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.

Напомним перечень кладбищ, расположенных в Брянске:

Бежицкий район:

— Кладбище центральное (ул. Почтовая);

— Кладбище (ул. Бежицкая — Городище);

— Кладбище (ул. Делегатская — Бежичи);

— Кладбище (пос. Радица-Крыловка);

— Кладбище (пос. Антоновка).

Советский район:

— Кладбище центральное (ул. Красноармейская).

Володарский район:

— Кладбище (пос. Большое Полпино);

— Кладбище (ул. Профсоюзная);

— Кладбище (ул. Абашева);

— Кладбище (пос. Снежка);

— Кладбище (пос. Осиновая горка).

Фокинский район:

— Кладбище (пос. Белые Берега);

— Кладбище (ул. Чехова);

— Кладбище «Ковшовское» (ул. Волочаевская);

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ИСТОЧНИК KP.RU

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