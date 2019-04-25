2019-04-25T18:12:06+03:00
Политика

В Навле появился свой «адрес справедливости»

Мария Иванова
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В ходе визита Борис Пайкин и Сергей Антошин лично вручили удостоверения и подарки новым членам ЛДПРВ ходе визита Борис Пайкин и Сергей Антошин лично вручили удостоверения и подарки новым членам ЛДПР
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В торжественном открытии штаб-квартиры Навлинского местного отделения ЛДПР приняли участие депутат Госдумы от Брянской области, руководитель регионального отделения партии Борис Пайкин и его первый заместитель, лидер фракции ЛДПР в облдуме Сергей Антошин.

Их встречали с традиционным уже в таких случаях караваем с хлебом-солью.

Сейчас местная партийная ячейка насчитывает без малого 200 членов. Теперь у них появился свой офис. Впрочем, гораздо важнее, что у жителей Навлинского района теперь есть куда обратиться за помощью в решении их житейских проблем, а со временем здесь можно будет получить квалифицированную бесплатную юридическую консультацию. «Адрес справедливости», как окрестили брянцы штабы ЛДПР в райцентрах области, в Навле находится по улице Красных Партизан, дом 8. В штаб-квартире уже идут регулярные приемы граждан. Их обращения принимает вместе с активом координатор Навлинского местного отделения ЛДПР Анна Полоникова.

В ходе визита Борис Пайкин и Сергей Антошин лично вручили удостоверения и подарки новым членам ЛДПР. Затем на встрече с активистами, а их собралось в этот день более семидесяти человек, парламентарий призвал их работать в непосредственном контакте с людьми. Была поставлена задача активно привлекать новых членов в партию и мощно выступить на предстоящих в сентябре выборах в различные представительные органы власти.

«Мы работаем над всеми жалобами и предложениями, которые к нам поступают. У нас ни одно из них не остаётся без ответа. Мы, на самом деле, уже сделали достаточно хорошую систему. У нас всё введено в электронный оборот. Именно поэтому обращение каждого гражданина на постоянном контроле», - отметил депутат Госдумы Борис Пайкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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