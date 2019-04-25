На Первомайском мосту в Брянске уложили последнюю балку

СЕГОДНЯ 18:05 2019-04-25T18:05:05+03:00

Если все пройдет так, как пообещал подрядчик, уже в этом году может начаться реконструкция Литейного моста. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Движение на объекте хотят открыть уже в июле

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На Первомайском мосту в Брянске 25 апреля уложили последнюю балку. По словам строителей, теперь один из самых важных и сложных этапов реконструкции завершен .

Теперь рабочие займутся устройством ригелей и железобетонных «рубашек» на мостовых опорах. Кроме того, строители продолжают заделывать швы между балками.

По контракту строительство моста должно закончиться в декабре, но подрядчик планирует открыть его раньше, сообщают в Брянской городской администрации.

На прошлой неделе строители заявили, что движение готовы открыть уже в июле. Тогда останутся работы, не влияющие на движение транспорта.

Если все пройдет так, как пообещал подрядчик, уже в этом году может начаться реконструкция Литейного моста.

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ИСТОЧНИК KP.RU