СЕГОДНЯ 17:57 2019-04-25T17:58:50+03:00

Они будут ходить с утра с интервалом от 6 до 12 минут

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В Брянске пустят дополнительные троллейбусы на Пасху, 28 апреля. Они подвезут горожан к кладбищам. На троллейбусах можно будет добраться до Центрального кладбища в Советском районе, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Троллейбус №6 будет ходить от улицы Горбатова до бульвара Щорса с интервалом 7-8 минут. На маршруте будет работать 16 машин. Первый троллейбус отправится с бульвара Щорса в 7.00, с улицы Горбатова – в 8.59. Последние троллейбусы отправятся в 13.00 из Володарского района, в 16.02 – из Советского.

16 троллейбусов будет работать на маршруте №8 «Мясокомбинат - Ул. Горбатова». Из Фокинского района первый отправится в 7.28, последний – в 13.00. От улицы Горбатова – в 8.15 и 15.33 соответственно. Троллейбусы будут ходить с интервалом 6-7 минут.

Маршрут №12 от Камвольного комбината до Телецентра будет ходить интервалом 12 минут. На линию выйдут 12 троллейбусов. Из Бежицы первый и последний отправится в 7.24 и 13.12, от Телецентра – в 8.31 и 16.06.

10 троллейбусов выйдут работать на маршрут №14 «10-й микрорайон - Юрфак БГУ». Ходить они будут через каждые 11-12 минут. Первый из Бежицы выйдет в 7.59, последний – в 13.09. От юрфака первый отправится в 7.33, последний – в 16.05.

О расписании дополнительных автобусов можно узнать здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU