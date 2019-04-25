2019-04-25T17:12:43+03:00
Общество

В Брянске 26 апреля ограничат движение и парковку на улице 3-го Июля

Здесь пройдет митинг, посвященный 33-летию аварии на Чернобыльской АЭС
Мария Дедкова
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Исключение сделают для общественного транспорта и автомобилей оперативных служб.Исключение сделают для общественного транспорта и автомобилей оперативных служб.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске в пятницу, 26 апреля, с 7.00 до 15.00 ограничат движение и парковку на участке по улице 3-го Июля. Оставить машину нельзя будет от улицы Дуки до улицы Вали Сафроновой, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации. Это связано с проведением митинга, посвященного 33-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Исключение сделают для общественного транспорта и автомобилей оперативных служб.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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