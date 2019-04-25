В Брянске 26 апреля ограничат движение и парковку на улице 3-го Июля
Здесь пройдет митинг, посвященный 33-летию аварии на Чернобыльской АЭС
Исключение сделают для общественного транспорта и автомобилей оперативных служб.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
Изменить размер текста:
В Брянске в пятницу, 26 апреля, с 7.00 до 15.00 ограничат движение и парковку на участке по улице 3-го Июля. Оставить машину нельзя будет от улицы Дуки до улицы Вали Сафроновой, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации. Это связано с проведением митинга, посвященного 33-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Исключение сделают для общественного транспорта и автомобилей оперативных служб.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU