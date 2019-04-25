В Володарском районе Брянска возле гидропарка предложили построить школу
Такую инициативу выдвинули депутаты
Народные избранники предложили внести в перспективный план возведение пристройки к детскому саду в поселке Большое Полпино.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Володарском районе Брянска на территории гидропарка предложили построить новую школу. С такой инициативой выступили депутаты на заседании районной территориальной группы, сообщает пресс-служба горсовета.
Народные избранники предложили внести в перспективный план возведение пристройки к детскому саду в поселке Большое Полпино и школе №26 по переулку Детскому.
Напомним, в этом году запланировано строительство пристройки к детскому саду №112 «Лисичка». Капитально отремонтируют крыши в 10 детских садах и 8 школах района.
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ИСТОЧНИК KP.RU