2019-04-25T16:28:25+03:00
Общество

В Володарском районе Брянска возле гидропарка предложили построить школу

Такую инициативу выдвинули депутаты
Мария Дедкова
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Народные избранники предложили внести в перспективный план возведение пристройки к детскому саду в поселке Большое Полпино.Народные избранники предложили внести в перспективный план возведение пристройки к детскому саду в поселке Большое Полпино.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Володарском районе Брянска на территории гидропарка предложили построить новую школу. С такой инициативой выступили депутаты на заседании районной территориальной группы, сообщает пресс-служба горсовета.

Народные избранники предложили внести в перспективный план возведение пристройки к детскому саду в поселке Большое Полпино и школе №26 по переулку Детскому.

Напомним, в этом году запланировано строительство пристройки к детскому саду №112 «Лисичка». Капитально отремонтируют крыши в 10 детских садах и 8 школах района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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