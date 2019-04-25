2019-04-25T16:14:32+03:00
Происшествия

В Брянске четверых человек осудили за хищение дизельного топлива на 31 миллион рублей

Отбывать наказание осужденные будут в колонии общего режима
Марина АНТОНОВА
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Приговор пока не вступил в законную силу.Приговор пока не вступил в законную силу.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Брянске четверых участников организованной преступной группы осудили за кражу дизельного топлива из нефтепродуктопровода. Из них двое – жители Брянска и двое - из Пензенской области.

- В суде установили, что с ноября 2017-го по март 2018 года преступники путем врезки в магистральный нефтепродуктопровод похитили больше 730 тонн топлива, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Причиненный ущерб превысил 31,3 миллиона рублей.

Сообщники получили от 2,5 до 3 лет 3 месяцев колонии общего режима и штрафы от 50 до 80 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу. До этого свой срок получил еще один фигурант уголовного дела, который сотрудничал со следствием. Его приговорили к 3,5 годам колонии общего режима и штрафу 100 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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