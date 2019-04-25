2019-04-25T15:42:32+03:00
Общество

Трех брянцев оштрафовали на 400 тысяч рублей за незаконную продажу табака

Приговор вступил в законную силу
Мария Дедкова
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Табак брянцы хранили в квартире. При попытке его продажи банду накрыли.Табак брянцы хранили в квартире. При попытке его продажи банду накрыли.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Трех жителей Брянска признали виновными в незаконной продаже табака.

Выяснилось, что с июня по сентябрь прошлого года сообщники купили около шести тысяч немаркированных сигарет. Табак брянцы хранили в квартире. При попытке его продажи банду накрыли.

Стоимость сигарет превысила 220 тысяч рублей.

Суд оштрафовал виновных на 400 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратура Брянской области.

Приговор вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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