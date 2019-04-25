Трех брянцев оштрафовали на 400 тысяч рублей за незаконную продажу табака
Приговор вступил в законную силу
Табак брянцы хранили в квартире. При попытке его продажи банду накрыли.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Трех жителей Брянска признали виновными в незаконной продаже табака.
Выяснилось, что с июня по сентябрь прошлого года сообщники купили около шести тысяч немаркированных сигарет. Табак брянцы хранили в квартире. При попытке его продажи банду накрыли.
Стоимость сигарет превысила 220 тысяч рублей.
Суд оштрафовал виновных на 400 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратура Брянской области.
Приговор вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU