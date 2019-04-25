В Выгоничах потребовали убрать девять рекламных конструкций

СЕГОДНЯ 15:25 2019-04-25T15:25:31+03:00

Районная администрация не выдавала разрешения на их эксплуатацию

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В Выгоничском районе потребовали убрать незаконные рекламные щиты.

Нарушения закона нашла прокуратура во время проверки.

- Разрешение на эксплуатацию рекламных конструкций районная администрация не выдавала, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Правоохранители потребовали устранить нарушения, но районные власти их проигнорировали.

Тогда прокуратура обратилась в суд, где ее иски удовлетворили.

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ИСТОЧНИК KP.RU