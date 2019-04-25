В Выгоничах потребовали убрать девять рекламных конструкций
Районная администрация не выдавала разрешения на их эксплуатацию
Изменить размер текста:
В Выгоничском районе потребовали убрать незаконные рекламные щиты.
Нарушения закона нашла прокуратура во время проверки.
- Разрешение на эксплуатацию рекламных конструкций районная администрация не выдавала, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Правоохранители потребовали устранить нарушения, но районные власти их проигнорировали.
Тогда прокуратура обратилась в суд, где ее иски удовлетворили.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU