В Злынке молодая мать обругала матом полицейских у кафе

СЕГОДНЯ 14:03 2019-04-25T14:03:46+03:00

Изменить размер текста: A A

23-летнюю жительницу Злынки будут судить за публичное оскорбление полицейских.

- По версии следствия, ночью 9 декабря прошлого года пьяная женщина была рядом с кафе на улице Коммунальной, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. – На входе подрались два посетителя. На место происшествия приехали сотрудники полиции. Женщина, которой не понравились действия правоохранителей, начала нецензурно выражаться в их адрес в присутствии других людей.

Уголовное дело направили для рассмотрения в суд. У женщины есть маленький ребенок. Это может стать смягчающим обстоятельством в этом деле.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU