2019-04-25T13:51:01+03:00
Происшествия

Прокурор попросил 6,5 лет колонии для полицейского, который подставил невиновного брянца

Правоохранитель хотел улучшить ведомственные показатели
Марина АНТОНОВА
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Приговор планируют вынести 13 мая.Приговор планируют вынести 13 мая.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
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Прокурор попросил 6,5 лет колонии общего режима для полицейского, который привлек к уголовной ответственности невиновного брянца. Уголовное дело рассматривают в Бежицком районном суде. Правоохранителя также могут лишить звания старший лейтенант полиции и права занимать должности в органах власти на 2,5 года. Приговор планируют вынести 13 мая, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Старшего оперуполномоченного отдела полиции №1 обвиняют по статьям «Превышение должностных полномочий», «Фальсификация доказательств по уголовному делу», «Незаконная передача боеприпасов и взрывного устройства» и «Заведомо ложные показания свидетеля».

По версии следствия, полицейский планировал улучшить ведомственные показатели. Для этого нужно было привлечь к уголовной ответственности невиновного. Оперуполномоченный уговорил брянца совершить незаконные действия с боеприпасами и взрывным устройством. Потом сфальсифицировал доказательства по уголовному делу: изготовил протокол явки с повинной, внес в него заведомо ложные сведения, уговорил свидетеля подтвердить следователю заведомо ложные сведения, и сам дал следователю ложные показания о причастности гражданина к преступлению. Невиновного заключили под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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