2019-04-25T13:09:50+03:00
Общество

В брянских лесах приведут в порядок воинские захоронения

Акция «Чтобы помнили» пройдет с 20 апреля по 19 мая
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: Управления лесами Брянской области.Фото: Управления лесами Брянской области.
Изменить размер текста:

В брянских лесах приведут в порядок воинские захоронения. Акция «Чтобы помнили» будет проходить в нашем регионе с 20 апреля по 19 мая. Месячник по благоустройству воинских захоронений времен Великой Отечественной Войны организовали лесоводы. Сотрудники лесничеств, лесопожарной службы и арендаторы лесного фонда будут находить заброшенные захоронения и приводить их в порядок, сообщают в пресс-службе Управления лесами Брянской области.

В Клинцовском районе лесники благоустроили памятник Александру Сехина, которого расстреляли фашисты в 1941 году за связь с партизанами, и Клинцовскому партизанскому отряду имени Жукова. В Клетнянском районе благоустроили мемориал в честь первого боя партизанского отряда Дмитрия Медведева. Отряд уничтожил колонну из 30 фашистов, среди которых был один генерал.

За два года, с сентября 1941-го по сентябрь 1943 года, партизаны брянских лесов уничтожили 100 тысяч солдат и офицеров противника, подорвали около 1000 эшелонов, сотни мостов, сотни километров железнодорожного полотна. В брянских лесах действовали 7 партизанских аэродромов.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Володарском районе Брянска возле гидропарка предложили построить школу
В Брянске четверых человек осудили за хищение дизельного топлива на 31 миллион рублей
В Брянске отменили автобусный маршрут №203
Трех брянцев оштрафовали на 400 тысяч рублей за незаконную продажу табака
В Выгоничах потребовали убрать девять рекламных конструкций
В Брянске во время пожара в частном доме пострадал 63-летний пенсионер
В Злынке молодая мать обругала матом полицейских у кафе
Прокурор попросил 6,5 лет колонии для полицейского, который подставил невиновного брянца
Брянские либерал-демократы поздравили Владимира Жириновского с днем рождения
Брянский ТЮЗ стал лауреатом театрального фестиваля
В мае три жительницы Брянской области отметят вековой юбилей
19-летняя брянская студентка отдала золотые серьги и кольца за «снятие порчи»
В Брянской области 30 апреля изменится расписание электричек на унечском направлении
Житель Клинцовского района получил условный срок за угрозу убийством престарелой матери
На трассе в Новозыбковском районе после столкновения автомобиль отбросило на двух велосипедисток
В прошлом году в брянских троллейбусах сократилось количество пассажиров
На трассе в Почепском районе столкнулись легковушка и автобус с детьми
В Брянске отремонтируют памятник у Первомайского моста
Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин побывал в Навлинской гимназии №1
В Брянске на улице Вокзальной обустроят тротуары
Житель Комаричского района получил почти два года колонии-поселения за смертельное ДТП
В Брянскую область не пустили розы и орехи из Украины
О брянских троллейбусах
Изменения в бюджете
Земля для многодетных семей
В Брянске на улице Менжинского 25 апреля ограничат движение
Под Брянском оштрафовали поджигателя сухой травы
Фотохудожник Николай Романов получил знак отличия «За заслуги перед городом Брянском»