СЕГОДНЯ 13:09 2019-04-25T13:09:50+03:00

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В брянских лесах приведут в порядок воинские захоронения. Акция «Чтобы помнили» будет проходить в нашем регионе с 20 апреля по 19 мая. Месячник по благоустройству воинских захоронений времен Великой Отечественной Войны организовали лесоводы. Сотрудники лесничеств, лесопожарной службы и арендаторы лесного фонда будут находить заброшенные захоронения и приводить их в порядок, сообщают в пресс-службе Управления лесами Брянской области.

В Клинцовском районе лесники благоустроили памятник Александру Сехина, которого расстреляли фашисты в 1941 году за связь с партизанами, и Клинцовскому партизанскому отряду имени Жукова. В Клетнянском районе благоустроили мемориал в честь первого боя партизанского отряда Дмитрия Медведева. Отряд уничтожил колонну из 30 фашистов, среди которых был один генерал.

За два года, с сентября 1941-го по сентябрь 1943 года, партизаны брянских лесов уничтожили 100 тысяч солдат и офицеров противника, подорвали около 1000 эшелонов, сотни мостов, сотни километров железнодорожного полотна. В брянских лесах действовали 7 партизанских аэродромов.

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ИСТОЧНИК KP.RU