Брянские либерал-демократы поздравили Владимира Жириновского с днем рождения

СЕГОДНЯ 12:50 2019-04-25T12:50:00+03:00

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Сегодня, 25 апреля, свой День рождения отмечает основатель и бессменный руководитель ЛДПР России Владимир Вольфович Жириновский.

К многочисленным поздравлениям политику присоединяется и актив Брянского регионального отделения ЛДПР:

Уважаемый Владимир Вольфович! Вы - яркая личность и мудрый политик, заслуживший непререкаемый авторитет у миллионов россиян. Трудно поверить, что Вам исполняется 73! В Вас столько энергии и оптимизма!

В день Вашего личного праздника позвольте пожелать Вам столь же плодотворной деятельности еще долгие годы. Мы уверены, что Ваши опыт, мудрость и прозорливость принесут много пользы для России, а возглавляемая Вами партия, мы вместе с Вами осуществим все задуманное во благо жителей нашей необъятной страны. С Днём рождения!

С искренним уважением и наилучшими пожеланиями, Брянское региональное отделение ЛДПР.

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ИСТОЧНИК KP.RU