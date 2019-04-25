Брянский ТЮЗ стал лауреатом театрального фестиваля

СЕГОДНЯ 12:42 2019-04-25T12:42:10+03:00

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Брянский ТЮЗ стал лауреатом межрегионального театрального фестиваля «Крылья Победы», который проходил с 20 по 23 апреля в Орле. В нем участвовали труппы из Тамбова, Калуги, Костромы, Орла, Брянска, Ногинска, Мичуринска и Ельца. На сцене показали 11 спектаклей. Брянцы представили постановку «А зори здесь тихие…» по повести Бориса Васильева.

Брянский театр юного зрителя стал лауреатом в номинации «Лучший актерский ансамбль», сообщают в пресс-службе областного правительства. Диплом «За лучшее воплощение образа русского солдата-победителя» получил актер брянского ТЮЗа Алексей Чубаков. Он сыграл роль старшины Федота Васкова.

Организаторы фестиваля планируют, что в следующем году он станет международным.

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ИСТОЧНИК KP.RU