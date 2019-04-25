В мае три жительницы Брянской области отметят вековой юбилей
В мае три жительницы Брянской области отметят вековой юбилей. Женщины живут в Брянске и в Сельцо. Они и еще 184 долгожителя получат поздравление о президента России, сообщают в пресс-службе УПФР по Брянской области.
160 брянцев отметят 90-летний юбилей. 24 жителям региона исполнится по 95 лет.
1 мая в День весны и труда двойной праздник отметят семеро жителей области. Всем им исполнится по 90 лет. В День Победы день рождения отметят еще семеро брянцев, трое из них – мужчины.
Среди майских юбиляров есть обладатели редких имен: Коммунар, Прокофий, Ида, Фаня. Самыми распространенными именами стали Анна и Елена.
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ИСТОЧНИК KP.RU