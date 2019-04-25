СЕГОДНЯ 12:27 2019-04-25T12:27:23+03:00

В День Победы день рождения отметят семеро долгожителей. Фото: Евгения ГУСЕВА

Изменить размер текста: A A

В мае три жительницы Брянской области отметят вековой юбилей. Женщины живут в Брянске и в Сельцо. Они и еще 184 долгожителя получат поздравление о президента России, сообщают в пресс-службе УПФР по Брянской области.

160 брянцев отметят 90-летний юбилей. 24 жителям региона исполнится по 95 лет.

1 мая в День весны и труда двойной праздник отметят семеро жителей области. Всем им исполнится по 90 лет. В День Победы день рождения отметят еще семеро брянцев, трое из них – мужчины.

Среди майских юбиляров есть обладатели редких имен: Коммунар, Прокофий, Ида, Фаня. Самыми распространенными именами стали Анна и Елена.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU