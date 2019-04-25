19-летняя брянская студентка отдала золотые серьги и кольца за «снятие порчи»
19-летняя студентка брянского вуза лишилась золотых сережек, двух колец и 250 рублей из кошелька, поверив лжецелительнице. Девушка отдала свои вещи за «снятие порчи».
Возле медицинского учреждения к девушке подошла незнакомка. Женщина сообщила, что на нее наложена порча, но еще есть время все исправить. «Целительница» в красках рассказала, какие несчастья ждут студентку и ее семью.
Девушка как под гипнозом сняла и отдала незнакомке ювелирные украшения и наличные деньги из кошелька. Хорошо, что там было только 250 рублей.
Через некоторое время девушка опомнилась, но незнакомка уже скрылась. Студентка обратилась в полицию. Правоохранители завели уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU