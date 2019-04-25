2019-04-25T12:11:39+03:00
Происшествия

19-летняя брянская студентка отдала золотые серьги и кольца за «снятие порчи»

Полицейские завели уголовное дело по статье «Мошенничество»
Марина АНТОНОВА
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«Целительница» в красках рассказала, какие несчастья ждут студентку и ее семью.«Целительница» в красках рассказала, какие несчастья ждут студентку и ее семью.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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19-летняя студентка брянского вуза лишилась золотых сережек, двух колец и 250 рублей из кошелька, поверив лжецелительнице. Девушка отдала свои вещи за «снятие порчи».

Возле медицинского учреждения к девушке подошла незнакомка. Женщина сообщила, что на нее наложена порча, но еще есть время все исправить. «Целительница» в красках рассказала, какие несчастья ждут студентку и ее семью.

Девушка как под гипнозом сняла и отдала незнакомке ювелирные украшения и наличные деньги из кошелька. Хорошо, что там было только 250 рублей.

Через некоторое время девушка опомнилась, но незнакомка уже скрылась. Студентка обратилась в полицию. Правоохранители завели уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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