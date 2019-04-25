В Брянской области 30 апреля изменится расписание электричек на унечском направлении

СЕГОДНЯ 10:57 2019-04-25T10:57:50+03:00

Поезда не будут курсировать на участке Новозыбков – Туросна. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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В Брянской области 30 апреля изменится расписание пригородных поездов на унечском направлении. В этот день железнодорожники будут ремонтировать пути на станции Манюки. Здесь железная дорога проходит по одному пути.

Из-за ремонта пригородные поезда между Унечей и Новозыбковым №6905 и №6906 будут следовать по укороченному маршруту, сообщают в Службе корпоративных коммуникаций МЖД. Они не будут курсировать на участке Новозыбков – Туросна.

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ИСТОЧНИК KP.RU