Житель Клинцовского района получил условный срок за угрозу убийством престарелой матери

СЕГОДНЯ 10:48 2019-04-25T10:48:46+03:00

Суд признал клинчанина виновным и назначил наказание - 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Фото: Иван ВИСЛОВ

Приговор пока не вступил в законную силу

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Житель Клинцовского района получил условный срок за угрозу убийством и избиение престарелой матери.

Все случилось утром 10 февраля. Пьяный клинчанин поссорился с 80-летней родственницей. Он угрожал матери убийством и ударил ее по лицу. У пожилой женщины оказался сломан нос.

- Изучение личности подсудимого показало, что он судим за похожие преступления в отношении престарелой матери, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Суд признал его виновным и назначил наказание - 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU