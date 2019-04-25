Житель Клинцовского района получил условный срок за угрозу убийством престарелой матери
Житель Клинцовского района получил условный срок за угрозу убийством и избиение престарелой матери.
Все случилось утром 10 февраля. Пьяный клинчанин поссорился с 80-летней родственницей. Он угрожал матери убийством и ударил ее по лицу. У пожилой женщины оказался сломан нос.
- Изучение личности подсудимого показало, что он судим за похожие преступления в отношении престарелой матери, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Суд признал его виновным и назначил наказание - 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU