На трассе в Новозыбковском районе после столкновения автомобиль отбросило на двух велосипедисток

СЕГОДНЯ 10:37 2019-04-25T10:37:15+03:00

В ДТП пострадали только две пожилые велосипедистки. Фото: Сергей ГАПОН

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В Новозыбковском районе произошло ДТП с тремя машинами и двумя велосипедистками. Все случилось около в среду, 24 апреля, около 9.40.

По предварительной информации, 41-летний водитель ГАЗели во время обгона не убедился в безопасности маневра и врезался в БМВ X5. 28-летний водитель иномарки тоже пытался обогнать, двигавшиеся впереди машины. После удара БМВ отбросило на обочину, где ехали две велосипедистки. ГАЗель же задела "Хендай".

В ДТП пострадали только две пожилые велосипедистки, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

62-летняя женщина получила перелом руки. 68-летняя пенсионерка - переломы руки и ушиб колена. Пожилым женщинам оказали первую помощь и отпустили домой, назначив лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU