2019-04-25T10:37:15+03:00
Происшествия

На трассе в Новозыбковском районе после столкновения автомобиль отбросило на двух велосипедисток

Пенсионеркам оказали первую помощь и отпустили домой
Мария Дедкова
Поделиться:
В ДТП пострадали только две пожилые велосипедистки.В ДТП пострадали только две пожилые велосипедистки.Фото: Сергей ГАПОН
Изменить размер текста:

В Новозыбковском районе произошло ДТП с тремя машинами и двумя велосипедистками. Все случилось около в среду, 24 апреля, около 9.40.

По предварительной информации, 41-летний водитель ГАЗели во время обгона не убедился в безопасности маневра и врезался в БМВ X5. 28-летний водитель иномарки тоже пытался обогнать, двигавшиеся впереди машины. После удара БМВ отбросило на обочину, где ехали две велосипедистки. ГАЗель же задела "Хендай".

В ДТП пострадали только две пожилые велосипедистки, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

62-летняя женщина получила перелом руки. 68-летняя пенсионерка - переломы руки и ушиб колена. Пожилым женщинам оказали первую помощь и отпустили домой, назначив лечение.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Володарском районе Брянска возле гидропарка предложили построить школу
В Брянске четверых человек осудили за хищение дизельного топлива на 31 миллион рублей
В Брянске отменили автобусный маршрут №203
Трех брянцев оштрафовали на 400 тысяч рублей за незаконную продажу табака
В Выгоничах потребовали убрать девять рекламных конструкций
В Брянске во время пожара в частном доме пострадал 63-летний пенсионер
В Злынке молодая мать обругала матом полицейских у кафе
Прокурор попросил 6,5 лет колонии для полицейского, который подставил невиновного брянца
В брянских лесах приведут в порядок воинские захоронения
Брянские либерал-демократы поздравили Владимира Жириновского с днем рождения
Брянский ТЮЗ стал лауреатом театрального фестиваля
В мае три жительницы Брянской области отметят вековой юбилей
19-летняя брянская студентка отдала золотые серьги и кольца за «снятие порчи»
В Брянской области 30 апреля изменится расписание электричек на унечском направлении
Житель Клинцовского района получил условный срок за угрозу убийством престарелой матери
В прошлом году в брянских троллейбусах сократилось количество пассажиров
На трассе в Почепском районе столкнулись легковушка и автобус с детьми
В Брянске отремонтируют памятник у Первомайского моста
Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин побывал в Навлинской гимназии №1
В Брянске на улице Вокзальной обустроят тротуары
Житель Комаричского района получил почти два года колонии-поселения за смертельное ДТП
В Брянскую область не пустили розы и орехи из Украины
О брянских троллейбусах
Изменения в бюджете
Земля для многодетных семей
В Брянске на улице Менжинского 25 апреля ограничат движение
Под Брянском оштрафовали поджигателя сухой травы
Фотохудожник Николай Романов получил знак отличия «За заслуги перед городом Брянском»