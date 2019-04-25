СЕГОДНЯ 10:16 2019-04-25T10:16:51+03:00

Через два года износ машин составит 100 процентов. Фото: Марина АНТОНОВА

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В прошлом году в брянских троллейбусах сократилось количество пассажиров. Это связано с большой изношенностью машин. Многие горожане отдают предпочтение современным автобусам, которые закупили за два года.

А троллейбусному управлению в марте 2018-го только достались 14 троллейбусов, которые раньше работали в Москве.

На данный момент в Брянском троллейбусном управлении есть 117 машин, сообщают в пресс-службе горсовета. На линии выходит 90 троллейбусов. Изношенность парка – 98 процентов. Через два года износ составит 100 процентов.

Городские власти поручили специалистам из горадминистрации и руководству троллейбусного управления в течение двух месяцев разработать стратегию оздоровления предприятия.

В прошлом году общие доходы управления, учитывая бюджетные средства, достигли 397,8 миллиона рублей, расходы - 359,7 миллиона рублей. За 2018 год дебиторская задолженность муниципального предприятия сократилась на 2,5 миллиона рублей. Продолжилось ее снижение и в этом году.

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ИСТОЧНИК KP.RU