На трассе в Почепском районе столкнулись легковушка и автобус с детьми

СЕГОДНЯ 21:27 2019-04-24T21:28:27+03:00

В автобусе кроме водителя находились 37 учеников Отрадненской школы Брянского района и 5 взрослых. Фото: УГИБДД по Брянской области

По предварительным данным, пострадал один человек

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Около шести часов вечера в среду, 24 апреля, на трассе в Почепском районе произошло крупное ДТП. На 75-м километре дороги «Брянск - Новозыбков» столкнулись легковой автомобиль и автобус с детьми.

По предварительной информации, 54-летний водитель за рулем «Форд Таурус» потерял контроль за движением и выехал на встречную полосу, где допустил касательное столкновение с автобусом.

В автобусе кроме водителя находились 37 учеников Отрадненской школы Брянского района и 5 взрослых – сопровождающих, пояснят в пресс-службе региональной прокуратуры. Они ехали из Погарского района, где были на экскурсии. По предварительным данным, дети не пострадали, так как были пристегнуты ремнями безопасности.

- Водитель легкового автомобиля с неопасными для жизни травмами доставлен в медучреждение, - говорят в УГИБДД по Брянской области. - На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливая причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Состояние водителей в момент ДТП определит медицинская экспертиза.

Свою проверку организовали следственный комитет и прокуратура. Правоохранители оценят качество и условия организации перевозки детей.

Водитель легкового автомобиля с неопасными для жизни травмами доставлен в медучреждение. Фото: УГИБДД по Брянской области

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ИСТОЧНИК KP.RU