В Брянске отремонтируют памятник у Первомайского моста

СЕГОДНЯ 18:38 2019-04-24T18:38:31+03:00

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В Брянске ко Дню Победы отремонтируют памятник воинам-освободителям у Первомайского моста. Строители моста уже восстановили разрушенные участки постамента, полностью очистили его, затем они приступят к покраске памятника, сообщает пресс-служба брянской мэрии.

Памятник воинской славы установили в 1967 году на дамбе у моста через реку Десну. Высота постамента, выполненного из бетона, составляет 2,5 метра. На мемориальной доске нанесена надпись: Доблестным воинам 11-й и 11-й гвардейской армии Брянского фронта, освободившим 17 сентября 1943 года город Брянск и Бежицу от немецко-фашистских захватчиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU