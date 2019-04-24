2019-04-24T18:09:59+03:00
Общество

В Брянске на улице Вокзальной обустроят тротуары

Также здесь обновят остановки
Мария Дедкова
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Кроме того, дорожники обеспечат водоотвод: укрепят бетоном водоотводные канавы и заменят трубы.Кроме того, дорожники обеспечат водоотвод: укрепят бетоном водоотводные канавы и заменят трубы.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В этом году в Брянске ремонт ждет улицу Вокзальную. Здесь благоустроят участок от улицы Карла Либкнехта до путепровода станции «Орджоникидзеград» протяженностью 2,4 километра.

На улице Вокзальной не только заменят асфальт, но и фонари. Также будут отремонтированы съезды с дороги, для удобства пешеходов появятся новые тротуары и остановки, сообщают в пресс-службе брянской мэрии.

Кроме того, дорожники обеспечат водоотвод: укрепят бетоном водоотводные канавы и заменят трубы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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