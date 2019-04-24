Житель Комаричского района получил почти два года колонии-поселения за смертельное ДТП

СЕГОДНЯ 17:53 2019-04-24T17:53:46+03:00

Пьяный автомобилист не справился с управлением, машина съехала в кювет и врезалась в дерево. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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Житель Комаричского района отправится в колонию-поселения за смерть пассажира в пьяном ДТП.

20 ноября прошлого года 31-летний селянин сел за руль пьяным, с ним в машине были еще два пассажира. Мужчина поехал в сторону автодороги «Комаричи-Аркино», но не справился с управлением. Машина съехала в кювет и врезалась в дерево.

В ДТП один из спутников автомобилиста погиб.

Суд приговорил виновного к одному году и девяти месяцам колонии - поселения. Кроме того, на 1,5 года его лишили водительских прав, пояснили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU