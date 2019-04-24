В Брянскую область не пустили розы и орехи из Украины
Грузы вернули стране-отправительнице
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В Брянскую область не пустили 1,2 тысячи саженцев роз и 72 килограмма грецких орехов из Украины. Продукцию изъяли у пассажиров поездов на станциях "Брянск-Орловский" и "Суземка".
- В стране действует запрет на ввоз продукции в ручной клади и багаже пассажиров, следующих из Украины, - поясняют в Управлении Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. - Орехи и саженцы вернули на соседнюю территорию. Владельцев грузов привлекли к административной ответственности.
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ИСТОЧНИК KP.RU