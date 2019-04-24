О брянских троллейбусах

СЕГОДНЯ 17:26 2019-04-24T17:26:49+03:00

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С отчетом выступила директор МУП «Брянское троллейбусное управление» Наталья Назарова. По ее словам, по итогам работы за 2018 год общие доходы предприятия с учетом бюджетных ассигнований достигли 397,8 млн. рублей, расходы — 359,7 млн. рублей. За 2018 год дебиторская задолженность муниципального предприятия сократилась на два с половиной миллиона. Продолжилось ее снижение и в текущем году. Так, по итогам работы за 1 квартал 2019 года дебиторка составила 7,5 млн. рублей.

Также снизилась и кредиторская задолженность. В 2017 году решением депутатов брянского горсовета управлению было выделено дополнительно свыше ста миллионов рублей на погашение кредиторки по налогам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды. Также в 2018 году МУП получил финансовую помощь из областного бюджета на погашение долгов. Все это позволило предприятию разблокировать расчетные счета и снять арест с имущества, находящегося в хозяйственном ведении. Межрайонным отделом судебных приставов исполнительное производство в отношении МУП «БТУ» было закрыто. В связи с этим с ноября 2018 года предприятие осуществляет свою деятельность в полном объеме.

В 2018 году МУП «БТУ» обслуживало 12 маршрутов протяженностью 167,06 км. Ежедневно на дороги выходили 90 троллейбусов в будние дни и 55 троллейбусов в выходные дни. Интервалы их движения составляли от 7 до 22 минут. В течение 2018 года городские троллейбусы перевезли свыше 12 млн. пассажиров. При этом была зафиксирована отрицательная динамика — количество пассажиров продолжает уменьшаться. Во многом это связано с высокой изношенностью транспортных средств. После приобретения новых машин для городского автотранспортного предприятия многие пассажиры отдают предпочтение более комфортным современным автобусам.

В марте 2018 года предприятию в хозяйственное ведение были переданы 14 троллейбусов, ранее эксплуатируемых Мосгортрансом. После ревизии и восстановительного ремонта все московские

троллейбусы были введены в эксплуатацию. К первому кварталу текущего года в управлении числится 117 троллейбусов. На заседании было отмечено, что подвижной состав значительно устарел, средний возраст машин равен 17 годам. Депутаты отметили, что троллейбусному предприятию требуется серьезная модернизация, которая повысит эффективность финансово-хозяйственной деятельности.

— Жителей города и депутатов горсовета волнует судьба брянских троллейбусов. Мы должны сделать все возможное для сохранения этого экологически чистого вида транспорта на улицах нашего города. Поэтому на заседании было дано поручение специалистам администрации и руководству троллейбусного управления в двухмесячный срок разработать стратегию оздоровления предприятия и предоставить ее на обсуждение депутатского корпуса, — прокомментировал Глава города Брянска Александр Хлиманков.

ИСТОЧНИК KP.RU