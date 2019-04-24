Изменения в бюджете

СЕГОДНЯ 17:23 2019-04-24T17:23:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутаты внесли изменения в бюджет текущего года. В соответствии с их решением городские доходы выросли на 19 млн. 088,1 тыс. рублей. Главным образом увеличение произошло за счет безвозмездных поступлений из области. Как рассказал Глава города Брянска Александр Хлиманков, большая часть средств была направлена на развитие муниципальных спортшкол в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни». 16 млн. 950,5 тыс. рублей израсходуют на приобретение спортивной формы, оборудования и инвентаря.

Свыше 1 млн. рублей — субсидии на капремонт трубопроводов теплотрассы к жилому дому №18 по ул. Пересвета. 730 тыс. рублей было решено направить на развитие культуры, туризма и на обеспечение устойчивого развития социально-культурных составляющих качества жизни населения. 132 тыс. рублей — субсидии на реализацию мероприятий по работе с семьей, детьми и молодежью. Почти 61 тыс. рублей депутаты направили на покупку оборудования для детских садов №60 и №77. Также за счет внутренних передвижек 306,9 тыс. рублей потратят на реализацию мероприятий программы «Доступная среда» в системе образования.

ИСТОЧНИК KP.RU