Земля для многодетных семей

СЕГОДНЯ 17:19 2019-04-24T17:19:36+03:00

Депутаты внесли изменение в Генеральный план города. Решением заседания Брянского горсовета в границы города Брянска включены территории, примыкающие к ул. Антоновка в Бежицком районе.

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Изменения в Генеральном плане внесены, чтобы предоставить гражданам, имеющим трех и более детей, земельные участки. У многодетных семей теперь появится больше возможностей реализовать своё право на получение бесплатного участка земли.

На включаемой в границы населенного пункта территории, примыкающей к ул. Антоновка, планируется размещение индивидуальных жилых домов. По предварительным расчётам специалистов после разработки проекта планировки на площади около 125 гектаров можно будет разместить около 700 участков.

— Включение в состав города Брянска довольно большого массива земли поможет значительно сократить очередь на выделение участков многодетным семьям. Конечно, там надо развивать инфраструктуру. И я, и депутаты Брянского горсовета это понимаем. После разработки проекта планировки можно будет приступить к такой работе. Кроме того, по решению Губернатора, за счёт земель Брянского района будет выделено большое количество участков для наших многодетных семей, — сказал Глава города Александр Хлиманков.

По действующему законодательству (часть 18 ст. 24 Градостроительного кодекса РФ) внесение в Генеральный план изменений, предусматривающих изменение границ населенных пунктов в целях жилищного строительства или определения зон рекреационного назначения, осуществляется без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.

В ходе шестьдесят первого заседания депутаты приняли решение «О внесении изменения в Положение о комитете по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации» и утвердили порядок взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями.

Изменения касаются расширения полномочий комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации в работе с добровольческими (волонтёрскими) организациями.

ИСТОЧНИК KP.RU