В Брянске на улице Менжинского 25 апреля ограничат движение

СЕГОДНЯ 17:12 2019-04-24T17:12:52+03:00

Проехать нельзя будет на участке напротив гимназии №1. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Здесь пройдут работы по врезке газопровода

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В Брянске 25 апреля ограничат движение на улице Менжинского. Проехать нельзя будет на участке напротив гимназии №1, сообщают в Брянской городской администрации. Ограничения связаны с проведением работ по обрезке газопровода.

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ИСТОЧНИК KP.RU