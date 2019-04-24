2019-04-24T17:12:52+03:00
Общество

В Брянске на улице Менжинского 25 апреля ограничат движение

Здесь пройдут работы по врезке газопровода
Мария Дедкова
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Проехать нельзя будет на участке напротив гимназии №1.Проехать нельзя будет на участке напротив гимназии №1.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Брянске 25 апреля ограничат движение на улице Менжинского. Проехать нельзя будет на участке напротив гимназии №1, сообщают в Брянской городской администрации. Ограничения связаны с проведением работ по обрезке газопровода.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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