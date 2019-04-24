В Брянске на улице Менжинского 25 апреля ограничат движение
Здесь пройдут работы по врезке газопровода
Проехать нельзя будет на участке напротив гимназии №1.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:
В Брянске 25 апреля ограничат движение на улице Менжинского. Проехать нельзя будет на участке напротив гимназии №1, сообщают в Брянской городской администрации. Ограничения связаны с проведением работ по обрезке газопровода.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU