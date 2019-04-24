2019-04-24T16:46:43+03:00
Общество

В Сельцо оштрафовали поджигателя сухой травы

Мужчина палил сухостой на своем участке
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
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В брянском городе Сельцо оштрафовали мужчину, который сжигал сухую траву на своем участке. Профилактический рейд провели сотрудники МЧС совместно с полицейскими в среду, 24 апреля. Они проверили, соблюдают ли правила противопожарного режима в дачном поселке, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Кстати, нарушителям грозит штраф до трех тысяч рублей, а для юридических лиц он равен 200 тысяч рублей. Если вводят особый противопожарный режим, суммы штрафов увеличиваются. Если из-за пала травы огонь повредит имущество, предусмотрена уголовная ответственность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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