В Сельцо оштрафовали поджигателя сухой травы

СЕГОДНЯ 16:46 2019-04-24T16:46:43+03:00

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В брянском городе Сельцо оштрафовали мужчину, который сжигал сухую траву на своем участке. Профилактический рейд провели сотрудники МЧС совместно с полицейскими в среду, 24 апреля. Они проверили, соблюдают ли правила противопожарного режима в дачном поселке, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Кстати, нарушителям грозит штраф до трех тысяч рублей, а для юридических лиц он равен 200 тысяч рублей. Если вводят особый противопожарный режим, суммы штрафов увеличиваются. Если из-за пала травы огонь повредит имущество, предусмотрена уголовная ответственность.

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ИСТОЧНИК KP.RU