2019-04-24T16:33:29+03:00
Общество

Для зампредседателя Брянской облдумы Юрия Гапеенко прокурор попросил 8 лет колонии

В среду, 24 апреля, в Советском районном суде прошло заседание по уголовному делу
Марина АНТОНОВА
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Юрия Гапеенко обвиняют в получении взятки.Юрия Гапеенко обвиняют в получении взятки.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
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Для заместителя председателя Брянской облдумы Юрия Гапеенко прокурор попросил 8 лет колонии строгого режима и штраф 12 миллионов рублей. А также лишить депутата права 10 лет занимать должности в органах власти. В среду, 24 апреля, в Советском районном суде прошло очередное заседание по уголовному делу, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Напомним, Юрия Гапеенко обвиняют в получении взятки. По версии следствия, представитель власти получал незаконное вознаграждение с мая по июль прошлого года. За это он оказывал покровительство деятельности трем коммерческим организациям, которые занимались обращением с твердыми коммунальными отходами. Следователи считают, что Юрий Гапеенко лично получил 240 тысяч рублей. Передача последней взятки происходила под контролем сотрудников регионального УФСБ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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