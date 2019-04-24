В Брянске 24 апреля завершился отопительный сезон
Соответствующее постановление подписал мэр города
Энергетики начнут разрабатывать графики остановки котельных на профилактический ремонт.Фото: Елена РАКОВА
Изменить размер текста:
В Брянске официально завершился отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал мэр города в среду, 24 апреля, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.
Отопительный период заканчивается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура на улице была больше восьми градусов. С этого дня энергетики начнут разрабатывать графики остановки котельных на профилактический ремонт.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU