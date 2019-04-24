2019-04-24T16:07:46+03:00
Общество

В Брянске 24 апреля завершился отопительный сезон

Соответствующее постановление подписал мэр города
Марина АНТОНОВА
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Энергетики начнут разрабатывать графики остановки котельных на профилактический ремонт.Энергетики начнут разрабатывать графики остановки котельных на профилактический ремонт.Фото: Елена РАКОВА
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В Брянске официально завершился отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал мэр города в среду, 24 апреля, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Отопительный период заканчивается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура на улице была больше восьми градусов. С этого дня энергетики начнут разрабатывать графики остановки котельных на профилактический ремонт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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